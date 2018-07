Bijeenkomst op Baarnsch Lyceum voor Koen

Het Baarnsch Lyceum, de school waar de in Italië overleden Koen van Keulen (17) op zat, houdt donderdagmiddag een bijeenkomst voor leerlingen en medewerkers „ om met elkaar het verdriet te delen”. Ook leden van het zorgteam en de GGD zijn dan aanwezig, meldt de school op de website. De school was al dicht wegens de vakantie, maar opent voor die gelegenheid de deuren.

„Onze harten krimpen van pijn en verdriet. We denken aan Koens ouders, die hun kind hebben verloren, we denken aan zijn familie, we denken aan zijn vrienden die nog bij hem waren die avond. We denken ook aan elkaar, aan de pijn die het doet iemand te verliezen. En we denken aan Koen, een leuke vent van 17, die nog geen drie weken geleden vrolijk op het podium danste bij de diploma-uitreiking”, schrijft rector Henk van Ommen.

Aan het begin van het nieuwe schooljaar zal er in overleg met de ouders van Koen nog een officiële bijeenkomst zijn.