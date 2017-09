Bijeenkomst MH17-landen tijdens VN-top

In de marge van de 72e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York komende week vindt een bijeenkomst plaats van de landen die betrokken zijn bij Joint Investigation Team (JIT) dat het neerhalen van vlucht MH17 boven Oekraïne onderzoekt. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt een persbericht waarin dit staat van de Australische minister van Buitenlandse Zaken.

De ministers van Buitenlandse Zaken van Nederland, Australië, België, Maleisië en Oekraïne bespreken tijdens de bijeenkomst de voortgang. In juli werd bekend dat de landen die samenwerken in het strafrechtelijk onderzoek naar de ramp hebben besloten de verdachten van het neerschieten van vlucht MH17 door een rechtbank in Nederland en onder de Nederlandse wet te laten berechten. Volgens de woordvoerder zal het tijdens de ontmoeting onder meer hierover gaan.

De bijeenkomst staat vooralsnog gepland voor woensdag, maar de woordvoerder geeft aan dat er geregeld iets verschuift in het programma.

Namens Nederland neemt minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken deel aan de bijeenkomst. De Australische minister van Buitenlandse Zaken Julie Bishop, die er ook zal zijn, geeft in haar persbericht aan dat zij tijdens de bijeenkomst de vastberadenheid van Australië zal herbevestigen om gerechtigheid te zoeken voor het neerhalen van vlucht MH17.