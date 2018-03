Bijeenkomst in Kamer voor getuigen springer

In het gebouw van de Tweede Kamer is komende woensdag een bijeenkomst voor mensen die donderdag hebben gezien hoe een man zich in de plenaire zaal probeerde te verhangen. Niet alleen Kamerleden en personeel, maar ook mensen die op de publieke tribune zaten zijn welkom om na te praten over wat ze hebben meegemaakt.

Een man sprong donderdag tijdens een debat over georganiseerde criminaliteit van de publieke tribune met iets om zijn nek dat aan de tribune was vastgebonden. Later bleek dat de man een 65-jarige wietactivist is die zich door de overheid in het nauw gebracht voelde. De man uit Groenlo heeft zijn daad overleefd en is naar het ziekenhuis gebracht.

Getuigen van het incident kunnen zich aanmelden voor de bijeenkomst komende woensdag door een mail te sturen naar publieksvoorlichting@tweedekamer.nl. Die begint om 15.00 uur.