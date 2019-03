Bijeenkomst FVD in Kurhaus gaat door

De bijeenkomst van Forum voor Democratie (FVD) maandagavond in het Kurhaus in Den Haag gaat door. FVD-Voorman Thierry Baudet meldt op Twitter dat hij geschokt is door de schietpartij in Utrecht, maar dat het daarom juist nu essentieel is om samen te komen „en met elkaar te spreken over de toekomst van ons land”.

Hij meldde dat hij in samenspraak met Theo Hiddema, net als Baudet FVD-Kamerlid, heeft besloten toch met kiezers in gesprek te gaan in het Kurhaus.

Eerder maandag meldden verscheidene politieke partijen dat ze wegens de schietpartij in Utrecht hun campagne voor de Statenverkiezingen zouden opschorten. Onder meer VVD, CDA, PVV, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, 50PLUS, SGP en DENK hebben dat aangekondigd. Ook een verkiezingsdebat van EenVandaag is afgelast.