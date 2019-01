Bijbeltje gevonden in vernield praathuisje Kruiningen

In een vernield praathuisje in het Zeeuwse Kruiningen is, naast wodkaflessen en een pen, een Bijbeltje gevonden. De PZC schrijft over deze opmerkelijke vondst.

Het huisje werd al vaker vernield. En vaak werd er rommel achtergelaten. Maar afgelopen weekend maakten de vandalen het wel erg bont. „De deur werd ingetrapt en de tafel en parasol gesloopt.”

Een van de mannen die vaak in het praathuisje te vinden is heeft een vermoeden hoe het Bijbeltje vrijdagavond in het huisje aan de dijk is achtergebleven. „We denken dat ze vrijdagavond na de catechisatie hiernaartoe zijn gekomen. Uit navraag blijkt dat in één van de kerken in het dorp dit type Bijbel wordt gebruikt.”

Aan de foto van de Bijbel te zien gaat het om een Bijbeltje in de Statenvertaling. Deze vertaling wordt in meerdere kerken in Kruiningen gebruikt.