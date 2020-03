Bijbels Museum in Amsterdam sluit in juni de deuren

Het Bijbels Museum in Amsterdam sluit begin juni de deuren aan de Herengracht. De instelling blijft nog wel tentoonstellingen maken over Bijbelse verhalen en thema’s, die door het land reizen. Het verlaten van het pand aan de gracht is het gevolg van een nieuwe koers die het museum gaat varen, onder meer als gevolg van het wegvallen van structurele subsidie.

Daarop is besloten de collectie over te dragen aan andere musea. Tot en met 1 juni is de expositie ‘Kees de Kort - Ikonen’ nog te zien in het Bijbels Museum. In het laatste weekend voor de sluiting is er nog een speciaal activiteitenprogramma.

De collectie komt onder meer terecht bij Museum Catharijneconvent, het Rijksmuseum van Oudheden, het Joods Historisch Museum en het Nederlands Openluchtmuseum. Het Amsterdamse pand waarin het museum is gevestigd, komt in handen van Stadsherstel Amsterdam.