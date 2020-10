Bijbel Frits de Zwerver naar Onderduikmuseum

Een bijna honderd jaar oude Bijbel van verzetsheld Frits Slomp komt in het Onderduikmuseum in Aalten te liggen. Het museum ontving het boek eerder deze maand van Slomps zoon Jan (87): „Het Oude Testament verbond ons met de vervolgde Joden.”

Het verzetswerk van Frits Slomp (1898-1978), beter bekend als Frits de Zwerver, had grote gevolgen voor de jonge Jan: het hele gezin moest het laatste oorlogsjaar onderduiken. Voor beide mannen speelt de Bijbel een grote rol in hun leven. „Zonder Bijbel zou ik instorten.”

Hoe kwam uw vader aan deze Bijbel?

„Mijn vader kocht deze Bijbel tweedehands, aan het eind van zijn studententijd in 1926. Er staan geen strepen of aantekeningen in. Daar vond mijn vader het Boek te heilig voor. Het gaat natuurlijk om de Statenvertaling.”

Welke rol speelde dit boek in het leven van uw vader?

„Mijn vader gebruikte de Bijbel als werkbijbel, zoals alle predikanten die hebben. In de oorlog riep hij boeren op om onderduikers als extra knecht aan te nemen. Zijn motto was daarbij Jesaja 16 vers 3, waar staat dat men de verdrevenen moet verbergen en de vluchtelingen niet mag verraden.

Na de oorlog gebruikte mijn vader deze Bijbel vooral tijdens preken en spreekbeurten, om te vertellen hoe gevaarlijk het nazisme was. Hij gebruikte deze tot 1951, toen de nieuwe vertaling van het Nederlands Bijbel Genootschap kwam.”

Waarom geeft u zijn oude Bijbel juist aan een museum in Aalten?

„Het Gelderse Aalten had de grootste concentratie onderduikers van het hele land. Ik kon geen betere plek bedenken waar deze Bijbel op zijn plaats zou zijn.”

Wat hoopt u te bereiken met deze schenking?

„Ik hoop dat de bezoekers van het museum gaan inzien hoe groot de betekenis van de boodschap van bevrijding was voor de duizenden mensen die aan het verzet meededen.

Mannen stonden voor het vuurpeloton en zongen psalmen als ”Dan ga ik op tot Gods altaren”. Tante Riek (Helena Kuipers-Rietberg, een bekende verzetsstrijdster, LN) troostte medegevangenen in het Duitse concentratiekamp Ravensbrück. Zij deed dat met diep doorleefde woorden uit de Schrift. De Bijbel was een anker van hoop voor veel verzetsmensen.”

Hoe wordt de Bijbel tentoongesteld?

„Deze Bijbel komt eind dit jaar open te liggen bij Exodus 1. Hier wordt het verhaal verteld van de saboterende vroedvrouwen in Egypte. Mijn vader gebruikte dit hoofdstuk om de mensen te waarschuwen tegen de farao in Berlijn die onze jongens wil gebruiken in zijn oorlogsindustrie.”

>>nationaalonderduikmuseum.nl