BIJ1 niet bij studentendebat Amsterdam

BIJ1, de partij van Sylvana Simons, doet donderdag niet mee aan een studentendebat dat is georganiseerd door Het Parool en de Universiteit van Amsterdam. Simons voelt niets voor een een-op-een-debat met Annabel Nanninga, de lijsttrekker in Amsterdam van Forum voor Democratie (FVD).

„Wij snappen oprecht niet dat Het Parool/de UvA een partij met fascistoïde ideologie en etno-nationalistisch programma in een-op-een-debat wil programmeren met een partij die met gevaar voor eigen leven opkomt voor mensenrechten in de samenleving en door intense intimidatie, smaad en doodsbedreigingen heengaat”, aldus een woordvoerster van BIJ1.

Volgens de krant heeft BIJ1 zelf afgezegd, maar de woordvoerster spreekt dat tegen. Zij zegt dat diverse keren is geprobeerd om met de organisatie te spreken over de opzet van het debat, maar dat die communicatie op niets is uitgelopen.

Landelijk FVD-voorman Thierry Baudet zegde woensdag zijn deelname aan een debat op NPO Radio 1 af. Hij zou daar vrijdag in debat gaan met D66-leider Alexander Pechtold.