BIJ1-kandidaat Cailin Kuit trekt zich terug

Kandidaat Cailin Kuit van de Amsterdamse politieke partij van Sylvana Simons BIJ1 trekt zich terug.

In een verklaring op de site van de partij staat donderdagavond: „Persoonlijke omstandigheden in combinatie met de bizarre actualiteit hebben Cailin Kuit doen besluiten dat het beter is dat ze zich terugtrekt. Wij steunen haar in deze beslissing en hopen dat ze ons wil blijven informeren op het gebied van zorg en het adresseren van bijvoorbeeld problematische situaties die zich voltrekken sinds de AWBZ is afgeschaft in 2015 en WMO werd.”

Er werd de afgelopen dagen getwijfeld aan de bewering dat Kuit psychiater is, maar volgens diverse media stond ze nooit in het BIG-register.

Op de site zegt Kuit over de kwestie dat iemand van de BIJ1-redactie bij haar biografie op de website had toegevoegd dat ze vroeger in een kliniek werkte. „Ik schrijf er zelf niks over omdat het een heel lang en pijnlijk traject geweest is om het voor elkaar te boksen om überhaupt toegelaten te worden op de Radboud Universiteit in Nijmegen. Daarnaast is mijn fysieke gesteldheid flink achteruit gegaan en daardoor ben ik er uiteindelijk maar heel kort werkzaam geweest. We praten dan over 20 jaar geleden. Om het vak uit te oefenen moet je je ook regelmatig bijscholen en laten zien dat je meegaat in de laatste inzichten in het veld. Tevens moet je een bepaald aantal patiënten behandelen om aan het werk te mogen blijven. Dit was voor mij onhaalbaar.”