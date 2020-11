Bij Tholen gevonden slachtoffer misdrijf is Colombiaan

De man die half oktober dood was gevonden in de buurt van de Oesterdam in het Zeeuwse Tholen was een Colombiaan. Dat bevestigt de politie na berichtgeving door BN De Stem. Eerder had de politie gemeld dat de man een Venezolaan was. Hij is het slachtoffer geworden van een misdrijf.

De politie meldt dat na een tip uit Sint Willebrord (Noord-Brabant) aan het licht is gekomen dat de man een Colombiaan is. Naar aanleiding van de tip heeft de politie onderzoek gedaan bij een woning in Sint Willebrord. Mogelijk heeft het slachtoffer daar verbleven.

De politie probeert via collega’s in Colombia familie van de man te achterhalen.