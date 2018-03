Bij studie AMC 14 patiënten overleden

Een medisch onderzoek onder patiënten met galwegkanker is in 2016 stopgezet omdat 14 van de 54 deelnemers tijdens het onderzoek overleden. Dat aantal was veel hoger dan verwacht. De studie stond onder leiding van het AMC Amsterdam, dat de inspectie niet informeerde over de resultaten.

Dat meldde het AD woensdag. De onderzoekers vergeleken twee bestaande methoden om overtollig gal af te voeren uit de lever. Dat gebeurde bij 54 kankerpatiënten die wachtten op een ingrijpende leveroperatie.

Het lot bepaalde de methode per patiënt. De patiënten werden gevolgd tot negentig dagen na de operatie. Bij 27 deelnemers werd een galbuisje via de keel ingebracht. Van hen overleden er 3. Bij de andere 27 deelnemers ging het slangetje via de huid en door de lever naar binnen, zogenoemde leverdrainage. Van deze patiënten overleden er 11.

„Het onderzoek was niet gericht op sterfgevallen, maar op complicaties, zoals infecties en verstopping van het buisje”, zegt prof. Thomas van Gulik, chirurg bij het AMC, in het AD. „Toen we het grote aantal sterfgevallen bij de ene methode zagen, waren we ontzettend verbaasd en hebben we het onderzoek stopgezet.”

Volgens het AMC is er tussen het begin van de studie in 2013 en het stopzetten in 2016 vier keer overlegd met de medisch-ethische toetsingscommissie, die bij dit soort onderzoeken toezicht houdt.

De commissie en het AMC zagen geen aanleiding om melding te doen bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Dat moet als er calamiteiten optreden. „We hebben onvoldoende informatie om in te schatten of dat hier had gemoeten”, zegt een IGJ-woordvoerder tegen het AD. De Patiëntenfederatie vindt het vreemd dat de IGJ niet op de hoogte is. „Bij calamiteiten wordt de inspectie doorgaans geïnformeerd. Een groot aantal doden lijkt ons een calamiteit.” Ook vindt de federatie dat het nieuws „erg laat” naar buiten is gekomen.