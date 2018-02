Bij referendum 58.000 kiezers in buitenland

Ruim 58.000 Nederlanders die in het buitenland wonen, mogen straks meestemmen over de zogenoemde sleepwet. Ze staan in een permanent register en kunnen dus meedoen aan het referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Dat referendum wordt op 21 maart gehouden, tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen.

Het permanente register bestaat sinds vorig jaar. Wie op die lijst staat, mag automatisch meedoen aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer en het Europees Parlement en aan landelijke referenda. Voor het referendum sloot de registratie in de nacht van woensdag op donderdag; wie zich nu aanmeldt, is te laat.

Duitsland heeft de meeste Nederlandse kiezers, ruim 13.000. Verder wonen ruim 10.000 Nederlandse kiezers in België. Frankrijk is derde met ruim 6000 geregistreerde kiezers, gevolgd door Groot-Brittannië met 4000 mensen. Spanje, Zwitserland en de Verenigde Staten hebben elk ruim 3000 geregistreerde Nederlandse kiezers.

De Nederlanders in het buitenland krijgen hun stemformulieren van de gemeente Den Haag. Zij moeten het terugsturen naar het stadhuis in de hofstad, waar alle buitenlandse briefstemmen worden opgeteld.

Het is nog geen eindstand. Mensen die in Nederland wonen maar op de dag van het referendum tijdelijk in het buitenland zijn, bijvoorbeeld voor werk of vakantie, kunnen ook per brief stemmen. Zij hebben tot 21 februari om dat aan te vragen.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen vorig jaar mochten Nederlanders in het buitenland ook meestemmen. Ruim 77.000 landgenoten meldden zich daarvoor aan. Bij het vorige referendum, over het Oekraïneverdrag, registreerden 16.169 Nederlanders in den vreemde zich.