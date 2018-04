Het lichaam van een man uit Arnemuiden die eind januari vermist raakte bij de Oosterscheldekering, is woensdag aangetroffen. Het lag in het water bij Neeltje Jans, het werkeiland halverwege de waterkering in Zeeland.

De identiteit van de dode is inmiddels officieel vastgesteld. Er is geen sprake van een misdrijf, aldus de politie.