Bij meer scholen in Utrecht zit lood in de waterleidingen

De gemeente Utrecht heeft opnieuw verhoogde concentraties lood in leidingwater van scholen aangetroffen. Het gaat om vier schoolgebouwen waarvan de gemeente eigenaar is. Eerder onderzoek wees al op verhoogde concentraties van het metaal op zes scholen. De tien schoolgebouwen zijn van voor 1960. Tot dat bouwjaar mochten loden leidingen worden gebruikt.

Ouders van de leerlingen zijn ingelicht. Niemand mag water uit de kraan drinken. Het zware metaal kan een gezondheidsrisico vormen voor jonge kinderen. De leidingen van 41 andere schoolgebouwen zijn veilig, toonde het onderzoek aan. De gemeente probeert te achterhalen of ook in andere gebouwen waar kinderen veel komen „en waarvan wij als gemeente of schoolbestuur geen eigenaar zijn” nog loden leidingen zitten, schrijft wethouder Eelco Eerenberg (Volksgezondheid) donderdag in een brief aan de gemeenteraad.

De betreffende scholen in Utrecht zijn de Gertrudisschool, De Piramide, de St. Bonifatiusschool, de Kohnstammschool, de Taalschool Utrecht, SBO Belle van Zuylen, De Regenboog, de Blauwe Aventurijn, de St. Jan de Doperschool en de Ludgerschool.

Behalve Utrecht onderzoekt ook Rotterdam of er loden leidingen in schoolgebouwen en kinderdagverblijven in de stad aanwezig zijn. Amsterdam meldde in november vorig jaar al dat het loden leidingen in gemeentepanden gaat vervangen. Utrecht werkt nog aan een plan van aanpak.