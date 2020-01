Bij meer bedrijven controle op alcohol- en drugsgebruik

Meer bedrijven mogen hun werknemers gaan controleren op gebruik van drugs en alcohol, als het aan verantwoordelijk staatssecretaris Tamara van Ark ligt. Ze wil zo’n test nu ook voor met name de chemische industrie. Voor de toekomst sluit ze andere sectoren niet uit.

Een test is belangrijk bij een gevaarlijke baan. Nu mag zo’n onderzoek alleen bij bepaalde beroepen, zoals piloten, kapiteins, machinisten en trambestuurders.

Waar werknemers onder invloed van alcohol of drugs een risico voor de veiligheid zijn, moeten zij van de werkvloer geweerd kunnen worden, vindt Van Ark. Niet alleen voor hun eigen veiligheid, maar ook voor die van hun collega’s. „Dit gedrag hoort niet thuis op de werkvloer.”

Ze bekijkt of bij zo’n vierhonderd bedrijven, waar een groot risico bestaat op een zwaar ongeval, werknemers getest kunnen worden. Deze ondernemingen werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen en een incident hier kan grote gevolgen hebben.

Afname van een drugs- of alcoholtest op het werk is strikt beperkt omdat de werkgever door het afnemen van een alcohol- en drugstest bijzondere medische persoonsgegevens krijgt. De Autoriteit Persoonsgegevens, die over de bescherming van de privacy gaat, benadrukt dat een test alleen mag als het wettelijk is geregeld.