Bij liquidatie Amsterdam gebruikte BMW was gestolen

Een grijze BMW die vermoedelijk is gebruikt bij de liquidatie afgelopen weekend bij het Funenpark in Amsterdam was kort daarvoor gestolen in Zuidoost. De brandende auto werd teruggevonden in de buurt van de plek waar de 29-jarige Omar E. was omgebracht.

E. werd in de nacht van zaterdag op zondag neergeschoten op de hoek van de Panamalaan met de Borneolaan. Het slachtoffer was eind januari nog vrijgesproken van betrokkenheid bij twee plofkraken in Duitsland (begin 2017) en van deelname aan een criminele organisatie.

Op basis van getuigenverklaringen is bij de politie het beeld ontstaan dat op de kruising van de Panamalaan en de Borneolaan een nog onbekend aantal personen bij het slachtoffer heeft gestaan en is weggelopen. Mogelijk zijn zij op een scooter gevlucht.

De uitgebrande BMW is de avond voor het schietincident gestolen. Getuigen die personen bij die auto hebben gezien, of informatie hebben over wat zich heeft afgespeeld, wordt gevraagd contact op te nemen met de recherche. Inmiddels heeft het onderzoeksteam al meerdere tips ontvangen over BMW’s met Duitse kentekens.