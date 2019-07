Bij lichaam poserende jihadist heeft spijt

De 24-jarige Oussama A. uit Utrecht die lachend poseerde bij een gekruisigd persoon in IS-strijdgebied in Syrië, zei maandag tegen de rechtbank Den Haag dat hij daartoe min of meer gedwongen was door omstanders. A. was onderweg en om te bewijzen dat hij een echte moslim was, ging hij op de foto. Als hij dat niet deed, was hij bang dat ze hem als een afvallige zagen. „Ik neem mijn verantwoordelijkheid, ik heb er spijt van”, zei A. in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol.

Het Openbaar Ministerie (OM) bestempelt het poseren als een oorlogsmisdrijf, omdat hij het overleden slachtoffer vernedert en aanrandt in zijn waardigheid. Het is de eerste keer dat het OM een Syriëganger voor een oorlogsmisdrijf vervolgt. Politie en justitie kwamen de foto op het spoor toen die rondging in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. Iemand toonde de foto aan een wijkagent.

A. zegt dat hij de foto zelf niet heeft verspreid en ontkende dat hij er trots op was. „Het was opschepperij. Ik glimlach op die foto ook niet, maar de schaduw trekt mijn mond omhoog.” Ook had hij spijt van een andere foto. Daarop staat een vrouw met een voet op haar lichaam. Die verstuurde hij wel om andere vrouwen te waarschuwen hoe slecht het hier voor vrouwen was, zei de Utrechter. Van een derde foto, waarop iemand een afgehakt hoofd van een vrouw vasthoudt, wist hij niks.

A. zegt - net zoals Syriëganger Reda N. eerder maandag deed - dat hij geen strijder was, maar medische hulp verleende in het ziekenhuis en op de ambulance reed. Een loonlijst van IS waarop staat dat hij bij een ‘sniperbataljon’ zat, klopt volgens hem niet, net als veel andere informatie uit het dossier. „99 procent is onzin”.

Voordat A. naar Syrië vertrok, leidde hij een zwervend bestaan en lukte het hem niet om werk te vinden of op een opleiding te komen.