Bij het Barneveldse Oosterbosbad zonnebaadt badgast op anderhalve meter afstand

Met een hittegolf voor de deur zoeken mensen graag het water op. Hoe blijven de zwembaden coronaproof?

Gespetter, gelach, de geur van chloor. Het Oosterbosbad in Barneveld is vrijdagmiddag goed gevuld. Zevenhonderd badgasten hebben een plekje in het ruime zwembad veroverd. Een deel spartelt rond in het bad; een ander deel ontspant op de ligweide.

Tineke en Edy uit Kootwijkerbroek brachten hun eigen stoeltjes mee. „Waar kun je met dit weer beter zijn dan in het zwembad?” lacht Edy in de schaduw van een grote boom. Het stel is voor het eerst in het Barneveldse zwembad. „Normaal gaan we vaak naar Bosbad Lunteren”, vertelt Tineke. „Maar dat werkt met tijdblokken, waardoor je er niet altijd in kunt. Hier is dat niet.”

Als het Oosterbosbad helemaal vol is, passen er 2300 mensen in, vertelt Agnes van Donkelaar. De 39-jarige is vandaag dagverantwoordelijke; dat betekent dat ze de andere badmeesters en -juffen aanstuurt en verantwoordelijk is voor EHBO en BHV. „Nu met corona mogen er maximaal 1500 mensen in. Die tellen we met een tikker. Als er 1400 mensen binnen zijn, doen we een berichtje op sociale media dat er nog maar 100 bij kunnen.”

Het Oosterbosbad wijst gasten creatief op de coronaregels. Spandoeken en letters op de vloer roepen op 1,5 meter afstand te houden, er zijn vaste looproutes en bij de ingang worden naam en telefoonnummer genoteerd. Dat laatste is nodig om goed bron- en contactonderzoek te kunnen doen bij een mogelijke coronabesmetting. Van Donkelaar: „Is daar sprake van, dan wordt iedereen gebeld die tegelijk met de besmette persoon in het zwembad was.”

Politie

De dagverantwoordelijke –die ook aan het bad toezicht houdt– heeft de indruk dat mensen zich aardig aan de regels houden. „In het bad zelf hoeven mensen geen afstand te houden, daarbuiten wel. Soms moet ik ze daar op wijzen. Maar als je er iets van zegt, luisteren ze wel.” Bovendien staat het zwembadpersoneel er niet alleen voor: de gemeente zet speciale toezichthouders in die eveneens een oogje in het zeil houden. Zij kunnen in geval van nood boa’s of de politie inschakelen of –wanneer mensen zich niet aan de regels houden– badgasten wegsturen.

Frietje

Dat is gelukkig nog niet nodig geweest, vertellen twee toezichthouders –die liever anoniem willen blijven– aan de rand van de ligweide. „De meeste mensen houden zich aan de regels.” In een enkel geval krijgen ze een geïrriteerde reactie. „Als mensen op andere plekken de afstand niet willen houden, doen ze dat hier ook niet. Een paar mensen gingen met ons in discussie.”

Een eindje verderop zitten Willemien (17) en Jasper (13) op hun handdoek in het gras. De broer en zus uit Kootwijkerbroek zijn vaste klanten in het zwembad. „We komen hier in de zomer een tot twee keer per week”, zegt Willemien. Hoewel er nu minder mensen zijn, moet je voor een plekje wel op tijd voor de deur staan. „We kopen altijd een los kaartje. Als het zwembad vol is, dan kunnen we er niet meer in.”

Is op het veldje genoeg ruimte om afstand te houden, in de rijen voor het bad is dat soms lastiger, zegt Jasper. Kinderen en jongeren hoeven onderling geen afstand te houden, maar richting volwassenen wel. „Staat iemand te dichtbij, dan ga ik gewoon even aan de kant.”

In het banenbad plonzen mensen van de duikplank het water in. Een jochie struint voorbij met een frietje. Met 35 graden zijn er vervelender plekken om de middag door te brengen. Tineke: „Morgen zijn we hier weer.”