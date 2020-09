Bij feest in coronatijd is creativiteit gewenst

Een receptie met tijdsloten, gasten die kamperen in de tuin, een 1,5 meter-borreltafel. Wie in deze tijd een bruiloft of feestje organiseert, moet creatief zijn.

Kamperen bij vakantiehuis

Drie kinderen trouwden er de afgelopen maanden in het gezin van Rita de Vente (54) uit IJsselmuiden. Alle drie in coronatijd, maar voor de beide dochters en de zoon golden heel verschillende maatregelen.

„Ze hebben alle drie hun bruiloft moeten omgooien”, vertelt De Vente. „Onze zoon trouwde op 12 juni, toen je met dertig man samen mocht komen. Bij de kerkdienst waren alleen de beide gezinnen en de oma’s aanwezig, 28 mensen in totaal. Daarna hadden we een gezellig samenzijn in de tuin van ons vakantiehuisje, aan het water.”

Een dochter, die in augustus trouwde, moest haar plannen nog veel drastischer wijzigen. „Ze zouden trouwen in België en met alle gasten het hele weekend in de Ardennen zijn. Twee weken voor de bruiloft werden de regels in België aangescherpt.” Uiteindelijk vierde haar dochter het feest bij vrienden in de tuin. Bruiloftsgasten die van ver moesten komen, kampeerden bij het vakantiehuisje van De Vente en haar man.

De meeste impact ervoer de dochter die op 17 april trouwde. „Toen kon er nog niks. Een kerkdienst met dertig personen mocht, maar de kerkenraad raadde het ons af. Dus zijn we alleen naar de burgerlijke stand geweest, met de wederzijdse ouders en twee zussen die foto’s maakten.”

Ze herkent dat het bij de bruiloften soms lastig bleek de coronaregels te houden. „Bij de tweede, die van onze zoon, waren alleen de wederzijdse gezinnen aanwezig. Toen hebben we wel gezoend en zijn er foto’s gemaakt waarop we dicht bij elkaar staan. Er was het goede voornemen om afstand te houden, maar dat gebeurt in de spontaniteit niet.”

De Vente kijkt desondanks positief terug op de bruiloften. „Van de mensen die uitgenodigd zijn, ken je de meeste heel goed. Dat maakt de sfeer ontspannen.”

De kerkelijke bevestiging en de receptie van de dochter die in april trouwde, staan nu gepland voor 10 september. Het stel verwacht 120 mensen op zijn receptie. Aanpassingen in de vorm van tijdsloten zijn niet nodig, al hebben ze even met dat idee gespeeld. Wel hebben ze besloten om niet van plek te wisselen bij het diner. En de lange felicitatierij is afgeschaft. In plaats daarvan gaat het bruidspaar zelf bij de gasten langs.

Borreltafel is blijvertje

De 1,5 meter afstand blijft binnen de horeca een heet hangijzer, ziet Jaap Herweijer (31). Om mensen binnen de regels te kunnen blijven ontvangen, ontwierp zijn bedrijf Mariet Party’s en Events een 1,5 meter-borreltafel.

Maar liefst 80 procent omzetverlies had Mariet Party’s en Events aan het begin van de coronacrisis. Het bedrijf, in te huren voor onder meer bedrijfsopeningen, jubilea, bruiloften en verjaardagen, beweegt sindsdien mee op de dynamiek van de versoepelingen.

Augustus leek aanvankelijk druk te worden. „Inhaalfeestjes”, volgens eigenaar Jaap Herweijer. Na de persconferentie van 18 augustus werden veel particuliere aanvragen geannuleerd. Premier Rutte adviseerde toen thuis niet meer dan zes gasten te ontvangen. „Bijna alle geplande feestjes werden daarna afgeblazen. Voor de komende maanden zijn er een stuk minder aanvragen dan normaal.” Een verjaardag houden in een zaaltje, wat Rutte aanraadde, ziet Herweijer niet veel gebeuren. „Mensen vieren het toch liever thuis, met alles erop en eraan.”

Het cateringbedrijf uit Numansdorp voerde diverse aanpassingen door om aan de coronaregels te voldoen. Zo leggen ze looproutes aan –ook als het feest bij iemand thuis is–, zetten desinfectiepalen neer, scheppen zelf op bij het buffet en laten gasten in een gastenboek hun gegevens invullen.

Nieuw is de 1,5 meter-borreltafel, die te boeken is voor borrels en bruiloften. De tafel bestaat uit een grote driehoek met aan elke hoek een tafelblad en een barkruk. Er kunnen zes personen aan staan, met onderling 1,5 meter afstand. „We hebben hem zelf ontworpen en gemaakt”, vertelt Herweijer. „Het proefmodel probeerde ik uit bij mijn familie. Dat sloeg aan. De tafel is inmiddels populair; mensen bellen ons erover op.”

In de zomer kon een feest soms buiten plaatsvinden, waar het besmettingsgevaar kleiner zou zijn. Met de herfst en winter voor de deur wordt dat een uitdaging, denkt Herweijer. „Ik zoek een loods of een boerenschuur in de omgeving. Daarnaast heb ik de gemeente gevraagd of ik permanent een tent bij mijn pand mag plaatsen. Met een kachel die je ’s middags aanzet is het dan ’s avonds goed te doen.”

Tijdsloten „heel gepuzzel”

Het wordt geen doorsnee receptie voor Willemijn van Garderen (22) uit Nunspeet. Over twee weken trouwt ze met haar vriend Jacco van der Blonk (23). Dankzij tijdsloten kan het stel ’s avonds meer mensen ontvangen.

De bruiloft was allang gepland toen in maart de coronacrisis begon. „We legden ons er redelijk snel bij neer dat het anders zou gaan dan we hadden gepland”, zegt Van Garderen. „We hoopten vooral dat alle daggasten erbij zouden kunnen zijn.”

Het Nunspeetse stel zet na de versoepelingen in juli vier opties op een rij: geen receptie, een drive-in, een volledige receptie –als het in september beter zou gaan– of tijdsloten. Uiteindelijk kiezen ze voor het laatste. ’s Avonds tussen acht en negen uur zijn 35 mensen welkom; tussen halftien en halfelf nog eens 35.

„Een heel gepuzzel,” bekent Van Garderen. „We hebben drie soorten kaarten gemaakt: een voor de daggasten, een voor de avondgasten en een voor de mensen die we eerst wilden uitnodigen, maar die nu niet kunnen komen. Op de brief voor de avondgasten staat een code die aangeeft of ze bij het eerste of het tweede tijdslot welkom zijn. De ceremoniemeesters kunnen controleren of ze er op het goede moment zijn.”

Juist op bruiloften is de verleiding groot de 1,5 meter afstand te doorbreken, bleek de afgelopen weken. Van Garderen probeert daar in de voorbereiding al rekening mee te houden. „Families zitten in hetzelfde tijdslot. Voor de daggasten maak ik van tevoren groepjes van gezinnen en stellen, die aan één tafel kunnen zitten.”

Mocht het tijdens de bruiloft toch niet goed gaan, dan zal ze dit laten aankaarten. „Ik heb het er met de baas van de locatie over gehad. Politieagentje spelen is niet leuk, maar als het misgaat zal hij er wel iets van zeggen. Mijn zus, die ceremoniemeester is, gaat in haar speech de afstand ook benadrukken.”

Over de groepsfoto’s moet ze nog overleggen met de fotograaf. Zelf heeft Van Garderen daar wel ideeën bij. „Misschien kunnen we in een hartvorm gaan staan, op 1,5 meter. Zo kunnen we een beetje met perspectief werken. De fotograaf heeft al wat bruiloften gehad de afgelopen tijd, dus die heeft er al ervaring mee.”