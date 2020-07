Bij de A1 rijdt het verkeer nog langzaam vanwege boerenprotest

Automobilisten hebben op dit moment alleen bij de A1 tussen Kootwijk en Voorthuizen last van langzaam rijdend verkeer vanwege het boerenprotest. Eerder op de dag moesten zij ook gas inhouden bij de stukken van de A6, A7, A2 en A27. Maar daar rijdt het verkeer inmiddels weer door, meldt de ANWB.

Vooral op de routes vanuit het noorden en zuiden naar het midden van het land merkten automobilisten dat het verkeer langzaam reed, 60 à 70 kilometer per uur. Protesterende boeren trekken in de richting van Biltse Rading, in de buurt van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Bilthoven. Op de A27 reden eerder onder meer auto’s met Friese vlaggen uit het raam.

Enkele veiligheidsregio’s hebben boeren verboden om met de trekker te protesteren, waaronder die van Utrecht. De ANWB heeft tot nu toe geen trekkers gesignaleerd op de snelweg.