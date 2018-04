Bij dagbesteding Leidsche Hoeven staat natuurbeleving centraal

Na de start van de stichting Natuurbeleving Leidsche Hoeven afgelopen najaar maakt bestuurslid Arjan Heikoop de balans op. „Onze droom is uitgekomen: mensen met een beperking een volwaardige plek in de samenleving geven.”

Het doel van de stichting Natuurbeleving Leidsche Hoeven is mensen met een beperking een zinvolle dagbesteding te bieden. Heikoop: „Die doelstelling willen we verder ontwikkelen door de cliënten een steeds grotere rol te geven in de dagelijkse activiteiten.”

Leidsche Hoeven ligt in het buitengebied van Geldermalsen, vlak bij landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt. Bij de onderhandelingen met grondeigenaren was ook Hans Heikoop uit Tricht betrokken.

„Zijn vrouw zet zich in als vrijwilligster voor verstandelijk gehandicapten. Tijdens een wandeling passeerden zij en haar man deze plek. De provincie wist niet zo veel raad met de locatie en zij kregen het idee om hier een dagbesteding voor gehandicapten te realiseren.”

Medemens

Dat leidde tot de oprichting van de stichting Natuurbeleving Leidsche Hoeven, die op deze locatie een gebouw van pakweg 1700 vierkante meter realiseerde. „We zijn begaan met het lot van onze gehandicapte medemens. Velen van hen gaan naar een voorziening voor dagbesteding. Met het werk daar is op zich niks mis. Dat is heus wel passend, maar in onze ogen laat de werkomgeving nogal eens te wensen over.

Wij vinden dat ook mensen met een beperking een volwaardige plek in de samenleving verdienen. Dit is een rijk land, dan moet het mogelijk zijn om ook deze groep een mooie werkplek te geven.”

Siloah

Uiteindelijk besloot de reformatorische organisatie Siloah gebruik te gaan maken van het gebouw. Dagelijks komen er zo’n veertig cliënten uit Geldermalsen en wijde omgeving naar Tricht voor dagbesteding. In de Vlinderhof knutselen zij, in de werkplaats maken ze nestkastjes en kisten en doen ze inpakwerk. In de bakkerij bereiden ze –onder leiding van een ervaren bakker– brood en gebak.

„Daarnaast zijn er cliënten actief in de moestuin en de stal of op de kinderboerderij. Ze verzorgen de dieren en rapen eieren. Een mooi leerproces. Als de cliënten goed voor de kippen zorgen, leggen die volop eieren, en die worden dan weer gebruikt in onze bakkerij”, zegt Heikoop.

Hij benadrukt dat natuurbeleving een belangrijk uitgangspunt is op Leidsche Hoeven. „We vinden het belangrijk dat de cliënten zo veel mogelijk van het omliggende natuurgebied profiteren.”

Commercie

De landwinkel, theetuin, koffiehoek en de lunchroom vormen de commerciële activiteiten die Leidsche Hoeven ontplooit. „Commercie en zorg vormen een lastige combinatie. Dat schuurt soms”, beseft Heikoop.

„Maar naast de steun van sponsors, donateurs, fondsen en de gemeente hebben we die extra inkomsten hard nodig om de begroting sluitend te krijgen. We gaan daar ook de cliënten bij betrekken door hen mee te laten helpen in de winkel en de horeca.

Daarnaast willen we ook ouderen en jongeren een plek geven. Leidsche Hoeven is een breed christelijke instelling die openstaat voor iedereen die instemt met onze huisregels.”

Volop in bedrijf

Het bestuurslid stelt vast dat Leidsche Hoeven inmiddels volop in bedrijf is. „De cliënten komen elke dag met veel plezier naar ons toe. Vroeger gingen ze naar de dagbesteding, nu gaan ze naar hun werk. Daar zijn ze trots op.

Nu het lente is, begint het hier nog meer te leven. Zodra de zon schijnt, zie je veel wandelaars en fietsers. Dat zorgt voor leven in de brouwerij én extra inkomsten voor onze winkel en de horeca. Als we daar wat van overhouden, komt dat ten goede aan onze cliënten. Bijvoorbeeld voor de inrichting van de natuurspeeltuin.”

Op Koningsdag houdt Leidsche Hoeven van 12.00 tot 17.00 uur open dag.

>>leidschehoeven.nl