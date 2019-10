‘Bij bouw al twijfels veiligheid AZ-stadion’

Bij de bouw van het AZ-stadion, waarvan in augustus een deel van het dak was ingestort, ging veel mis in 2005. Bedrijven begonnen zonder toestemming te bouwen, berekeningen en tekeningen ontbraken en inspecteurs ontdekten ernstige afwijkingen in de constructie van het stadion. Dat meldt NH Nieuws, op basis van documenten van de gemeente.

De bouw moest van de gemeente tot drie keer toe worden gestaakt, aldus de regionale nieuwszender.

In augustus stortte een dak van ongeveer 20 meter breed in en kwam op de tribune terecht. Niemand raakte gewond. De oorzaak waren lasverbindingen in de draagconstructie die te dun waren, werd eerder bekend. Volgens NH tikte de gemeente constructiebedrijven meerdere keren op de vingers. Toch gingen zij keer op keer in de fout door weer met de bouw te beginnen, zonder goedkeuring. Ook ontdekten inspecteurs dat constructies soms anders gebouwd werden dan was berekend.

Op de bouwplaats werden eveneens cruciale fouten gemaakt, blijkt uit de documenten. Zo waren belangrijke bouten niet aangedraaid en werden de verkeerde pennen gebruikt bij de kapconstructie.

Eerder dit jaar werd al bekend dat de dakconstructie van het stadion niet was ontworpen en berekend op een harde neerwaartse windbelasting.