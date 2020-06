Bij 40 ziekenhuisopnames per dag slaat corona-dashboard alarm

In het corona-dashboard van het kabinet wordt een grens opgenomen van veertig ziekenhuisopnames per dag, gemiddeld over de afgelopen drie dagen. „Om maximale controle over het virus te houden” is het belangrijk onder die grens te blijven, zegt ‘corona-minister’ Hugo de Jonge. Hetzelfde geldt voor tien opnames op de intensive care per dag, gemiddeld over drie dagen en het veelbesproken ‘reproductiegetal’, dat niet boven de 1,0 moet uitkomen.

Deze ‘signaalwaarden’ worden opgenomen in het dashboard, dat zal drijven op enkele belangrijke graadmeters over de staat van de epidemie. De Jonge hoopt eind deze maand een werkende versie van de corona-app te presenteren, met daarin naast deze vijf hoofdindicatoren ook cijfers uit verpleeghuizen en regionale gegevens opgenomen. Verdere gegevens, die het kabinet „ondersteunende indicatoren” noemt, en data die sneller inzicht over de verspreiding van virus geven dan ziekenhuisopnames, zullen daarna worden betrokken.

„Ook zal het dashboard een overzicht bieden van alle geldende maatregelen en adviezen, op landelijk en regionaal niveau”, aldus De Jonge. Het kabinet wil eventuele „vuurtjes die oplaaien” ook regionaal kunnen uittrappen, maakte de minister al bekend. Het team van deskundigen kan bij een onverhoopte opleving van het virus een spoedadvies uitbrengen. Als op landelijk niveau het virus weer snel oplaait, kan het kabinet zelf ingrijpen.

De getallen die het dashboard weergeeft, moeten vooral in samenhang worden bekeken, benadrukt het kabinet steevast. RIVM-directeur Jaap van Dissel zei donderdag in de Tweede Kamer bijvoorbeeld dat „het reproductiegetal naar mate de aantallen geringer worden gevoeliger wordt voor verstoringen”. Een „specifiek uitbraakje” kan er bijvoorbeeld toe leiden dat het getal even boven de 1 komt. Dat betekent dat een besmet persoon gemiddeld een ander persoon aansteekt.

„Dat hoeft dus niet meteen te betekenen dat het in Nederland heel slecht gaat wat betreft infecties”, aldus Van Dissel. „Het kan zijn dat er heel lokaal een probleem is dat je meteen kan beheersen. En dan zie je daarna dat het weer direct onder de 1 komt.” Het getal geeft vooral over een lange periode een goed beeld van „hoe het gesteld is, ook met betrekking tot de maatregelen”.