Big Brother Award: Google, minister of Coosto

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming), Google en socialmediavolger Coosto zijn in de race voor een Big Brother Award, de prijs van organisatie Bits of Freedom voor de grootste privacyschender van het afgelopen jaar. De ‘prijs’ wordt op 29 november uitgereikt in TivoliVredenburg in Utrecht. Nederlanders kunnen vanaf dinsdag stemmen op de drie genomineerden.

Google is genomineerd omdat medewerkers meeluisterden met gesprekken die gebruikers voerden met de Assistent, de slimme hulp. „Ook de onmogelijkheid om weg te blijven uit de tentakels van Google zien internetgebruikers als een probleem”, aldus Bits of Freedom. Volgens de organisatie is Google „alomtegenwoordig en toch vaak onzichtbaar”.

Minister Dekker wil ‘betaalprofielen’ gebruiken om ervoor te zorgen dat mensen schulden alsnog betalen. Volgens Bits of Freedom heeft Dekker daarbij niet genoeg aandacht voor privacy.

Coosto, de derde genomineerde, verzamelt openbare berichten van mensen op platforms als Instagram, Twitter en YouTube. Die worden jarenlang bewaard. Het Eindhovense bedrijf houdt onder meer voor de overheid sociale media in de gaten.

De Big Brother Award ging vorig jaar naar de Kamer van Koophandel.