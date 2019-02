Bierfiets in groter deel stad verboden

In Amsterdam wordt het gebied waar de bierfiets niet meer welkom is, flink uitgebreid. Per 1 juli gaat het verbod ook gelden in het oostelijk deel van het centrum en in het Oostelijk Havengebied, meldt burgemeester Femke Halsema in een brief aan de gemeenteraad.

Sinds november 2017 was de bierfiets al verboden in grote delen van de Amsterdamse binnenstad. De bierfietsexploitanten verlegden hun routes daarop naar het westelijk en oostelijk deel van de stad. Dat leidde met name in Oost tot veel meldingen over overlast, zoals wildplassen, openbare dronkenschap en het versperren van fietspaden.

In het westelijk deel van de stad ziet Halsema nog geen mogelijkheid om het bierfietsverbod in te voeren. De overlastmeldingen uit dat stadsdeel worden niet bevestigd door handhavers en politie.

De burgemeester wijst erop dat de bierfiets niet helemaal kan worden verboden, omdat het een wettelijk toegelaten vervoermiddel is.