Bierbrouwen met ijzerpoeder als brandstof

Swinkels Family Brewers (voorheen Bavaria) gaat bierbrouwen met een installatie waarbij ijzerpoeder wordt gebruikt als brandstof. De duurzame stookinstallatie, bedacht door een studententeam van de TU Eindhoven, dient als alternatief voor het verbranden van fossiele brandstoffen zoals gas.

De installatie wordt gebruikt om stoom te creëren voor het brouwproces, zodat de ketels kunnen worden verwarmd. Het enorme apparaat is volgens de studenten goed voor 100 kilowatt, wat overeenkomt met het vermogen van de cv-ketels van vijf huishoudens. Hoeveel biertjes daarmee gebrouwen kunnen worden is nog onbekend.

Een van de voordelen van het verbranden van metaalpoeder is volgens de studenten dat er geen schadelijke CO2 vrijkomt. Daarbij is ijzer overal verkrijgbaar, goedkoop en heeft het een grote energiedichtheid. De roestdeeltjes die overblijven bij het verbrandingsproces kunnen worden omgezet in schoon metaalpoeder, waarna ze opnieuw te gebruiken zijn.

„Het doel van dit project is vooral het aantonen van de potentie van de installatie, met het oog op verder onderzoek naar de technologie”, aldus het studententeam. Naar verwachting wordt de nieuwe installatie in juli in gebruik genomen.