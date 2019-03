Bier drinkende Gökmen T. liep in 2013 in woonwijk te schieten

Gökmen T., verdacht van de aanslag in Utrecht, liep in december 2013 in een Utrechtse woonwijk samen met een ander te schieten. Hij werd daarvoor veroordeeld in 2014.

Dat blijkt uit een vonnis van de rechtbank Midden-Nederland.

Een bewoner hoorde in de vroege morgen van 7 december 2013 geschreeuw bij een parkeerplaats van een flatgebouw in Utrecht. Daarna klonken twee knallen.

Een ingeseinde agent zag op de Prins Clausbrug twee mannen in zijn richting komen lopen. Hij reed op de mannen af en bescheen hen met koplampen. T. maakte een schrikachtige beweging een gooide een donker voorwerp in de berm.

Flesje bier

De beide mannen, onder wie Gökmen T., hadden elk een flesje bier in handen. Het weggegooid voorwerp blijkt een semi-automatisch Beretta-pistool te zijn, met kaliber 9 mm. Een andere agent vindt zo’n honderd meter verderop een patroon.

Gökmen T. beweert dat hij een bierflesje weggooide, toen de politiewagen in zijn richting kwam. Maar de rechter veegt die verklaring van tafel.

De rechtbank acht bewezen dat Gökmen T. en zijn kompaan in de woonwijk liepen te schieten. „Ze waren daarbij onder invloed van (veel) alcohol. Dat is zeer gevaarlijk en had tot zeer ernstige gevolgen kunnen leiden. Dit soort feiten draagt bovendien bij aan gevoelens van angst,

onrust en onveiligheid in de samenleving.”

Vrachtwagen

In 2014 staat Gökmen T. in dezelfde strafzaak ook terecht voor een poging tot diefstal uit een vrachtwagen in Best in februari 2012. Een zijruit van het voertuig is ingeslagen. Op de rechterstoel en het dashboard zit bloed van Gökmen T.

De rechtbank veroordeelt T. in 2014 voor het schieten en de poging tot diefstal tot 5 maanden celstraf, waarvan 49 dagen voorwaardelijk.

Saillant is dat Gökmen T. na de arrestatie voor het schieten in de woonwijk in 2013 de personalia van zijn broer opgeeft. Kort na zijn arrestatie vindt er nog een akkefietje plaats. Hij plast zijn cel eronder. Justitie verwijt hem dat hij de cel „onbruikbaar” maakt.

Gökmen T. zegt echter dat hij van mederwerkers van het cellencomplex niet de kans kreeg zijn behoefte te doen. Hij plaste toen in een zak, die scheurde. De rechtbank volgt T. in zijn redenering.

Verkrachting

De rechtbank Midden-Nederland bevestigt dinsdag ook dat T. wordt verdacht van een verkrachting in juli 2017. Hij zat sinds 25 augustus 2017 in voorlopige hechtenis.

De rechtbank Midden-Nederland heeft op 21 september 2017 de voorlopige hechtenis van T. onder voorwaarden geschorst. Dit betekent dat iemand onder voorwaarden in vrijheid wordt gesteld. Na ruim een jaar werd duidelijk dat de man zich niet aan deze voorwaarden hield. Hij werkte niet mee aan het opstellen van een persoonlijkheidsonderzoek en een rapport van de reclassering. Daarom heeft de rechtbank op 4 januari 2019 op verzoek van het openbaar minsiterie de schorsing opgeheven. Gökmen T. zat toen weer vast.

Winkeldiefstal

De man heeft op 22 januari vervolgens opnieuw schorsing van zijn voorlopige hechtenis verzocht. T. beloofde zich wel aan alle voorwaarden te zullen houden. De rechtbank wees dit verzoek op 31 januari 2019 af. T. ging echter in hoger beroep bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Gökmen T. zei vervolgens bij het gerechtshof op 27 februari 2019 „nadrukkelijk” mee te werken aan een persoonlijkheidsonderzoek en een rapportage van de reclassering, schetst de rechtbank Midden-Nederland dinsdag. Daarom wordt de voorlopige hechtenis van T. per 1 maart 2019 weer onder voorwaarden geschorst.

Een paar weken geleden kreeg T. nog twee veroordelingen aan zijn broek. De politierechter veroordeelde hem voor een winkeldiefstal op 15 oktober 2018 tot een gevangenisstraf van 2 weken, waarvan 1 week voorwaardelijk. Ook is hij begin deze maand veroordeeld tot 4 maanden cel voor een inbraak op 13 september 2018.