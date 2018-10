Bidstond in Nijverdal tegen horrorevenement Screams

De Volle Evangelie Gemeente Beth-Shalom in Nijverdal, gemeente Hellendoorn, heeft vrijdagavond een bidstond gehouden. Aanleiding vormde het horrorevenement ”Screams” van Avonturenpark Hellendoorn op vrijdag 19 en vrijdag 26 oktober.

Beth-Shalom heeft bij de directie van het park eerder deze week schriftelijk geprotesteerd tegen ”Screams”.

Met de bidstond wilde de gemeente „geestelijk tegenwicht” bieden aan „demonische invloeden” die van het halloween-evenement uitgaan. „Er is veel onrust ontstaan in Hellendoorn en daarbuiten”, zegt oudste John Wessels. „We hebben onze verantwoordelijkheid willen nemen.”

Machten

Hij wijst erop dat „demonische machten” de levens van de inwoners van de gemeente Hellendoorn en van de bezoekers van het park („waaronder kinderen”) tijdens de horroravonden „op een zeer negatieve wijze beïnvloeden.”

Beth-Shalom heeft gemeenteleden opgeroepen om „deze strijd te voeren in de wetenschap dat we meer dan overwinnaars zijn, en Jezus reeds de overwinning over de demonische machten heeft behaald.”

Bij de anderhalf uur durende bidstond waren doorlopend zo’n vijftig mensen aanwezig, aldus Wessels. „Het was goed om bij elkaar te zijn, liederen te zingen, te bidden en het avondmaal te houden.”

Ook christenen uit andere plaatsen en kerkelijke gemeenten waren present, zegt de oudste van Beth-Shalom. „Leden van PKN-gemeenten, andere evangelischen en baptisten: het was mooi om in Gods naam bijeen te zijn. Het is goed om zo gezamenlijk op te trekken. Op een moment als dit vallen onderlinge verschillen weg; dat is belangrijk.”

Ook een vertegenwoordiger van de CU-fractie uit de gemeente Hellendoorn was aanwezig bij het gebedsmoment.

Weerstand

Aanvankelijk was het de bedoeling om de bidstond bij het avonturenpark te houden, maar daar is van afgezien omdat dit te veel weerstand zou oproepen. De bijeenkomst werd nu in het kerkgebouw aan de Maasstraat gehouden.

Bij het park kwamen van verschillende kanten protesten binnen over het evenement. Dat leidde ertoe dat het onderdeel ”Devils Church” (kerk van de duivel) werd omgedoopt tot ”Terror Temple”. Verder wilde de directie niet gaan. Wessels spreekt van „een goedbedoelde stap”, maar de aanpassing lost volgens hem het probleem niet op. „De directie ziet halloween als onschuldig vermaak, maar dat is het in onze ogen zeker niet. Inhoudelijk is de attractie ongewijzigd gebleven.”

Vervolg

Vooralsnog staat er geen tweede bidstond in Nijverdal gepland. Wessels zegt dat het onderwerp wel op de agenda komt van de Raad van Kerken Nijverdal-Hellendoorn. „In die zin krijgt het een vervolg.”

Mariët Bakker, lid van de baptistengemeente in Vroomshoop, heeft vrijdagavond eveneens een bidstond (met „christelijke vrienden”) gehouden tegen het horrorevenement.

Overigens zou het al voor de derde keer zijn geweest dat ”Devils Church” in het programma was opgenomen.