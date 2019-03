„Bid voor medemens in prostitutie”

Prostitutie blijft een schrijnend probleem in Nederland. Zes hulpverleningsorganisaties doen in een gezamenlijke brief een oproep op biddag speciaal voor de kwetsbare mannen en vrouwen in de prostitutie te bidden.

Als Eva Wielenga (37) achter haar computer zit in het pand van Stichting De Haven, ziet ze hen vaak voorbijlopen: prostituees op weg naar hun ‘werk’. De algemeen manager van de Haagse organisatie wordt dagelijks geconfronteerd met de problematiek van de prostitutie. Stichting De Haven, Bright Fame, Leger Des Heils, Scharlaken Koord, Terwille en het Belgische Cherut verspreidden deze week een brief onder de kerken in Nederland. Met de oproep op biddag speciaal voor mensen in de prostitutie te bidden.

Waarom dit initiatief?

„We zoeken elkaar als hulpverleningsorganisaties vaker op voor inspiratie en bemoediging. Ieder werkt op zijn eigen plek, maar de problematiek is hetzelfde. Of het nu Den Haag, Amsterdam of Groningen is. En we geloven in dezelfde God. Allemaal hebben we veel gebed nodig. Deze behoefte wilden we met elkaar neerleggen bij de kerken en bij christenen in heel Nederland.”

Hoe reageren de kerken?

„Vanuit de kerken in Den Haag en omgeving kregen we de reactie: „Wat mooi, dat gaan we doen.” We hopen dat het in heel het land zo gaat. Dat er woensdag ter plekke in alle kerkdiensten wordt gebeden voor mensen in de prostitutie. En dat dit geen eenmalig gebed is, maar dat kerken zich realiseren hoe groot de nood is, en wekelijks voorbede doen.”

Wat betekent deze oproep voor prostituees?

„Ze zijn via onze veldwerkers op de hoogte gebracht van deze actie. De mannen en vrouwen uit de prostitutie weten dat we voor hen bidden. Regelmatig bidden we met hen en lezen we uit de Bijbel. Ze vragen daar zelf ook vaak om. Veel prostituees uit Latijns-Amerika of Oost-Europa zijn met het christelijk geloof grootgebracht. Voor hen is het een grote oppepper te weten dat er een hele gemeenschap van biddende mensen achter hen staat.”

Hoe groot is de problematiek van prostitutie in Nederland?

„Naar schatting zitten ongeveer 30.000 mensen in Nederland in de prostitutie. Hun ‘werk’ speelt zich deels af in de illegaliteit. Daardoor is het lastig om cijfers te vinden hoeveel slachtoffers ertoe gedwongen zijn. Veel mensen in de prostitutie hebben te maken met geweld of lijden aan psychische en gezondheidsproblemen.”

Is er vanuit de kerken op dit moment onvoldoende aandacht voor prostituees?

„Ja en nee. Als organisaties weten we ons alle zes gedragen door onze christelijke achterban en door gebed. Aan de andere kant merken we dat prostitutie een onderwerp is dat ver bij mensen vandaan staat. Er is veel onwetendheid.”

Wat zou een christen concreet kunnen doen, behalve bidden?

„Betrokken zijn op het thema, zich online mengen in de politieke discussie. Het is belangrijk dat christenen zich bewust zijn van de problematiek. In navolging van Jezus moeten de mannen en vrouwen in de prostitutie gezien worden, niet bekeken.”