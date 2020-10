Bibliotheken studeren op nieuwe maatregelen

De ongeveer 25 bibliotheken in Nederland met een eigen horecavoorziening zoeken woensdag uit of zij dat deel van de bibliotheek moeten sluiten, nu er aangescherpte coronamaatregelen gelden. Ook is nog niet duidelijk hoe het zit met studievoorzieningen en culturele activiteiten. Voor de honderden bibliotheekvestigingen waar bezoekers alleen komen om boeken en muziek te lenen verandert er niet zoveel, denkt Anton Kok, interim-directeur van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB).

Sinds begin oktober gold al dat bezoekers van een bibliotheek hun contactgegevens moeten noteren als zij het pand binnenkomen. Ze moeten dan ook aangeven hoe lang ze denken te blijven. Het is verplicht om een mandje te gebruiken bij het uitzoeken van materiaal. Mondkapjes zijn nog niet verplicht, maar wel dringend aangeraden.

„Bibliotheekbezoekers komen over het algemeen al alleen en niet met grote groepen tegelijk. We hebben in de dagelijkse gang van zaken dus geen problemen met groepsgrootte”, aldus Kok. De VOB komt zo snel mogelijk in overleg met het ministerie van Cultuur met een nieuw protocol voor bibliotheekbezoek.