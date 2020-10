Bibliotheek Putten start met onbemande openingsuren

De Puttense vestiging van Bibliotheek Noordwest Veluwe heeft de primeur. Leden kunnen er vanaf deze woensdag ook terecht tijdens uren waarop er geen personeel aanwezig is. „Mensen gedragen zich goed en het concept voorziet in een behoefte.”

De bibliotheek in Putten is de eerste in Nederland die gaat werken met de zogeheten Open Plusuren: tijdstippen waarop bezoekers welkom zijn, maar er geen personeel aanwezig is, zegt Ben van Heesbeen, directeur-bestuurder van Bibliotheek Noordwest Veluwe.

Normaal gesproken is de Puttense bieb van tien uur ’s morgens tot half zes ’s middags open. Abonnees die liever ’s avonds komen, kunnen dat enkel op vrijdagavond doen.

Van Heesbeen merkte al langere tijd dat flink wat leden graag op meer momenten op de dag in de bibliotheek terecht zouden willen. Niet iedereen kan overdag tijd vrijmaken voor een biebbezoek, legt hij uit. „Die groep mensen willen we graag tegemoetkomen.”

Extra personeelsinzet is voor de bibliotheek echter niet haalbaar. „Dan ga je kijken wat wel mogelijk is”, zegt Van Heesbeen. „De Open Plusuren bleken voor ons een goede optie. We zijn nu open van acht uur ’s morgens tot negen uur ’s avonds. Van 42 naar 78 openingsuren per week.”

Volwassen abonnees kunnen tijdens de uren dat er geen medewerker aanwezig is de deuren openen met een pasje en een toegangscode. Een in januari gestarte pilot pakte positief uit. „De Open Plusuren bleken in een behoefte te voorzien”, zegt Van Heesbeen. „Natuurlijk waren er ook leerpunten. Zo waren aanvankelijk de lichten uit als er niemand in het pand was. Behoorlijk wat pilotdeelnemers bleken het echter niet prettig te vinden in een donker pand aan te komen.” Daarnaast was niet alle apparatuur toegankelijk voor mensen die rolstoelafhankelijk zijn. „Zulke dingen hebben we aangepast of passen we nog aan.”

Voordeur

Bang voor vandalisme of overlast tijdens de onbemande uren is Van Heesbeen niet. In Scandinavië, België en Duitsland wordt al langer met het concept gewerkt, legt hij uit. „Daaruit blijkt dat mensen zich verantwoordelijk gedragen.”

Dat mensen bewust omgaan met de spullen van de bibliotheek is ook Van Heesbeens eigen ervaring. „Een deelnemer aan de pilot vertelde dat het net was alsof je de sleutel van andermans voordeur krijgt. Je bent extra voorzichtig. Daarnaast is er in het pand camerabewaking aanwezig.”

De directeur benadrukt dat het Open Plusconcept als aanvulling bedoeld is op de reguliere werkwijze van de bibliotheek. „Het is zeker niet de bedoeling op termijn bijvoorbeeld minder personeel in te zetten.”

Hij ziet volop uitbreidingsmogelijkheden voor het concept. Zo kan hij zich goed voorstellen dat bezoekers straks zelfs om middernacht terechtkunnen. En als de onbemande opening in Putten goed bevalt, wordt het project ook uitgebreid naar de andere bibliotheekvestigingen op de Noordwest-Veluwe. Ook bibliotheken elders in Nederland hebben belangstelling.