Bibliotheek Putten gaat open zonder personeel

De bibliotheek in Putten op de Veluwe is met ingang van woensdag vijf uur per dag open zonder dat er personeel aanwezig is. Abonnees vanaf 18 jaar kunnen de deur openen met een speciaal pasje en een toegangscode. Het is de bedoeling dat de bibliotheek na een aanloopperiode altijd toegankelijk is, zelfs midden in de nacht als daar vraag naar is, aldus directeur Ben van Heesbeen.

Het concept is nieuw voor Nederland, maar komt volgens Van Heesbeen uit Scandinavië. Daar zijn sinds 2005 al honderden bibliotheken 24 uur per dag toegankelijk voor pashouders. Ook in België en Duitsland lopen enkele projecten. De ervaringen zijn overal zeer positief. Nergens heeft zich vandalisme of overlast voorgedaan, zegt de directeur.

„Wij hebben vanaf januari van dit jaar een proef gedaan met vijftig abonnees. Daaruit bleek onder meer dat pashouders zich ontzettend verantwoordelijk voelen voor de bibliotheek. Alsof ze de sleutel van hun eigen voordeur kregen”, aldus Van Heesbeen. In het Puttense gebouw is camerabewaking aangebracht, zodat bezoekers zich niet onveilig voelen. De Puttense leeszaal heeft 5200 abonnees.

Als de onbemande opening in Putten goed bevalt, wordt het project uitgerold naar de andere bibliotheekvestigingen op de Noordwest-Veluwe. Ook bibliotheken elders in Nederland hebben belangstelling.