Bibliotheek pakt maatschappelijke rol

Bibliotheken organiseerden vorig jaar 15 procent meer activiteiten dan een jaar eerder, blijkt uit onderzoek van het CBS en de Koninklijke Bibliotheek (KB) donderdag.

Met 220.000 activiteiten wilden bibliotheken hun maatschappelijke rol vergroten. De instelling is daarmee allang geen plek meer waar mensen alleen maar boeken komen lenen. Zo kunnen bezoekers er debatteren over het thema van de Boekenweek, kinderen kunnen er knutselen met computers en laaggeletterden kunnen er leren koken met een beperkt budget. Met deze activiteiten zetten biebs in 2019 in op maatschappelijke thema’s, zoals het bestrijden van laaggeletterdheid, het bevorderen van digitale vaardigheden en het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling, meldt het onderzoek.

In 2015 waren er nog 81.500 activiteiten, in 2019 waren dat er 220.000. Bijna de helft daarvan was gericht op educatie en ontwikkeling, zoals taalvaardigheid, digivaardigheden en mediawijsheid. Met 68.000 activiteiten (31 procent) werd er ook veel aandacht besteed aan het bevorderen van lezen, bijvoorbeeld met voorleesmiddagen voor kinderen, lees- clubs en boekpresentaties. Verder werd er ingezet op de thema’s ”ontmoeting en debat”, met bijvoorbeeld themacafés, en ”kennis en informatie”, waaronder bijeenkomsten over werk en sollicitatie.

Ook het personeelsbestand van biebs groeide. Zo kwamen er ten opzichte van 2018 15 procent vrijwilligers bij, waarmee het totaal op 22.000 kwam. Het ledenaantal daalde juist: 7 op de 10 kinderen en 1 op de 10 volwassenen waren in 2019 lid van de bibliotheek. Ook leenden ze minder boeken. Wel werden er 3,9 miljoen e-books uitgeleend.

De cijfers tonen volgens de KB aan dat biebs steeds meer verschuiven van de klassieke uitleenbibliotheek naar de brede maatschappelijke bibliotheek. Dat is in lijn met het rapport Bibliotheek van de toekomst, dat een commissie geleid door oud-politicus Job Cohen in 2013 presenteerde. De bibliotheek moet zichzelf opnieuw uitvinden, is het devies van de toekomstvisie voor het jaar 2025. Het moet een „knooppunt voor kennis, contact en cultuur” worden, een centrale, dynamische ontmoetingsplaats in stad of dorp, aldus de commissie-Cohen.