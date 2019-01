Bibliotheek beveiligt voorleesmiddag peuters

De openbare bibliotheek in Nijmegen zet extra beveiligers in voor een voorleesmiddag voor peuters en kleuters volgende week zaterdag. De voorleesmiddag moest in december worden stilgelegd toen leden van de rechtse organisatie Identitair Verzet binnendrongen om hun bezwaren tegen een dragqueen als voorlezer kenbaar te maken. Ditmaal zal onder anderen de Amsterdamse Dolly Bellefleur voorlezen, een ‘uitbundig typetje’ van cabaretier Ruud Douma.

„We houden rekening met nieuwe protesten”, zegt directeur Bert Hogemans van de bibliotheek. „Maar we laten Dolly Bellefleur gewoon komen. De voorleesreeks Kleurrijke Verhalen is juist georganiseerd om kinderen te laten zien dat iedereen zichzelf mag zijn. En dat anders zijn niet eng is.”

De bibliotheek heeft contact met gemeente en politie over de voorleesmiddag.