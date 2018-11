Bezwaren bouw Namenmonument afgewezen

De bezwaren tegen de komst van het nationaal Namenmonument op de Weesperstraat in Amsterdam zijn afgewezen. Omwonenden hadden zich uitgesproken tegen de bouw van het monument, waarop 102.000 namen van Holocaustslachtoffers komen. Een bezwaarschriftencommissie heeft nu geoordeeld dat de hiervoor afgegeven vergunningen in stand kunnen blijven. De gemeente neemt dit advies over.

De bezwaarmakers waren onder meer tegen het rooien van bomen. Ook vonden ze het beoogde monument, een ontwerp van de Pools-Joods-Amerikaanse architect Daniel Libeskind, te groot en ze vreesden voor aantasting van de sociale veiligheid.

Het monument zou aanvankelijk in het Wertheimpark komen, maar ook die plek stuitte op verzet van omwonenden. Zij oordeelden dat het park te klein was voor zo’n gedenkteken. In 2016 stemde de gemeenteraad in met de groenstrook aan de Weesperstraat.

Het Namenmonument wordt een plek waar nabestaanden hun omgekomen dierbaren, die nooit een graf kregen, kunnen herdenken.

De omwonenden kunnen nog in beroep gaan bij de bestuursrechter.