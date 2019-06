Bezwaar over pastoriebos Voorthuizen niet bezien

De regionale bezwarencommissie van de Protestantse Kerk in Nederland gaat zich niet buigen over de omstreden plannen voor het pastoriebos bij de hervormde Dorpskerk in Voorthuizen.

Een buurtcomité verzet zich tegen de bouw van 25 koop- en huurappartementen voor senioren. Het groen bij de kerk zou daardoor te veel worden aangetast.

Tien omwonenden, onder wie twee leden van de hervormde gemeente, dienden deze maand bij de commissie een bezwaarschrift van zeventien punten in tegen de gang van zaken. Zij wijzen er onder meer op dat volgens de kerkorde gemeenteleden bij belangrijke beslissingen geïnformeerd worden. Het bouwplan is echter nooit in een gemeentevergadering besproken.

Bas van Helden, woordvoerder van het buurtcomité: „Voor omwonenden, maar ook voor eigen gemeenteleden is volstrekt onduidelijk welke afspraken projectontwikkelaar en kerkrentmeesters hebben gemaakt, bijvoorbeeld wie de appartementen gaat verkopen en wat er met het ontvangen geld gebeurt.”

De commissie zegt hun bezwaarschrift niet in behandeling te kunnen nemen omdat er geen schriftelijk besluit van de kerkenraad of de kerkrentmeesters van de hervormde gemeente over de bouwplannen voorhanden is. Verder zou de commissie zich niet mogen mengen in het beleid van een plaatselijke kerkenraad of gemeente. „Ze controleert alleen of het gelopen pad kerkordelijk correct is geweest. Probeer het via de civiele rechter, kregen we als advies mee. Die optie zijn we nu aan het bekijken.”

Het buurtcomité verzamelde vorig jaar op twee zaterdagochtenden bij de plaatselijke supermarkten 600 handtekeningen van Voorthuizenaren tegen de bouwplannen.