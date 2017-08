„Bezuiniging ouderenzorg is nutteloos”

De bezuinigingsoperatie in de ouderenzorg van bijna 2 miljard euro levert uiteindelijk geen cent op. Het kabinet-Rutte II dacht 1,88 miljard te besparen. Maar van de hele bezuiniging blijft niks over, blijkt uit berekeningen van het AD, De Groene Amsterdammer en het platform voor onderzoeksjournalistiek Investico.

Onder druk van de Kamer draaide het kabinet al een half miljard aan besparingen terug. Maar er moet veel meer geld bij. Alleen al om de zorg in verpleeghuizen op orde te krijgen, zal het kabinet de komende jaren 2,1 miljard extra investeren. Bovendien ging tussen 2015 en 2017 via de zorgverzekeraars al bijna een miljard extra naar de ouderenzorg. In 2018 kan dat oplopen naar 2,5 miljard euro, blijkt uit de doorrekening van Investico.

De extra uitgaven van verzekeraars worden deels verklaard doordat meer 65-plussers zich meldden bij de eerste hulp van het ziekenhuis. Alleen al in 2015 groeide dat aantal met 20 procent.