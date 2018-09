Bezuiniging op EO-programma’s van de baan

De Evangelische Omroep heeft een voorlopig akkoord met de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) bereikt, waarbij de bezuiniging op de religieuze programma’s De Kist, Adieu God?, Ik mis je en De verandering ongedaan is gemaakt.

Dat meldde het Nederlands Dagblad dinsdagmiddag, kort nadat EO-directeur Lock zijn personeel ervan op de hoogte stelde. Lock reageerde verheugd op de overeenkomst. Het NPO-bestuur is volgens hem ontvankelijk gebleken voor de argumenten van de EO. „Ook de NPO vindt het niet goed dat er disproportioneel op levensbeschouwelijke programma’s wordt bezuinigd.”

De EO behoudt hierdoor de zeven ton die de NPO voor de vier programma’s betaalt. Eerder kwam de NPO ook al met zeven ton over de brug. Dat geld was bedoeld om EO Metterdaad opnieuw te financieren.

De EO heeft toegezegd zelf drie ton vrij te maken om de EO Jongerendag, de Nederland Zingt Dag en de Nationale Bijbelquiz te kunnen voortzetten. Het programma Van Harte wordt beëindigd.

Vanwege het akkoord wordt de bezwaarprocedure van de EO tegen de dreigende bezuiniging afgebroken. Gerust op de toekomst is Lock echter niet, verklaarde hij tegenover het ND. „Het kostte heel veel energie om de beleidsmakers van het nut van programma’s over religie te overtuigen. Ik weet niet of dat nog een tweede keer lukt.”

Eind juli begon de EO onder het motto ”Juist nu het erop aankomt” een tv-campagne tegen de dreigende bezuinigingen.