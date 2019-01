Bezorgscooter botst veel vaker

Bestuurders van bezorgbrommers rijden bijna zes keer vaker schade dan die van privébrommers. Het gemiddelde schadebedrag ligt ook nog eens 75 procent hoger. Dat meldt Veilig Verkeer Nederland (VVN) op basis van cijfers van verzekeraar de Vereende, die relatief veel bezorgbrommers verzekert.

In 2017 kwamen 46 brom- en snorfietsers (inclusief brommobielen) om het leven, 7 procent van het totale aantal verkeersdoden dat jaar. Het gedrag in het verkeer, zoals afleiding, te hoge snelheid of het niet verlenen van voorrang, is vaak de oorzaak van ongevallen, blijkt volgens VVN uit analyses van bromfietsongevallen. „Het feit dat brom- en snorfietsen evenwichtsvoertuigen zijn die de berijder geen bescherming bieden bij een ongeval draagt ook bij aan het hoge ongevalsrisico van brom- en snorfietsers”, aldus de organisatie.

VVN en de Vereende bedachten samen vijf ‘gouden gedragsregels’ voor brommerkoeriers, waar een campagne voor is bedacht. Een van die regels is dat koeriers rustig rijden en zich aan de verkeersregels houden. VVN-directeur Alphons Knuppel denkt verder dat onder meer het betalen van bezorgers per uur in plaats van per bezorging, het begrenzen van de snelheid van bezorgscooters en het inzetten van meer bezorgfietsen zouden kunnen helpen.