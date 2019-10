Bezorging middagkranten verstoord door acties

De bezorging van de middagkranten AD Haagsche Courant en AD Rotterdams Dagblad is verstoord door de acties van boeren in en rond Den Haag. Dat meldt het AD. De drukkerij van de krant, die naast het ADO-stadion staat in Den Haag, is nauwelijks te bereiken en de vrachtwagens en koeriers kunnen de middagedities niet uitrijden naar de depots en bezorgers.

Het is niet zeker of alle kranten dinsdag bezorgd kunnen worden. „Om de abonnees zo goed mogelijk van dienst te zijn, zijn de digitale kranten vandaag gratis beschikbaar via AD.nl.”