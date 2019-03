Bezorgdheid over Boeing met escorte

Amsterdammers hebben donderdagmiddag op sociale media hun bezorgdheid geuit over een laagvliegende Boeing die werd begeleid door vier F-16’s. De vliegshow was in het kader van de viering van honderd jaar Nederlandse luchtvaart, maar veel mensen wisten dat niet.

„Problemen of beroemde mensen?”, was de teneur van veel meldingen. De politie zegt er evenwel „amper” over te zijn gebeld.

boeing

Dat de KLM, het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) en GKN Fokker dit jaar 100 jaar bestaan, werd donderdag groots gevierd in Amsterdam. Koning Willem-Alexander nam een speciale herdenkingsmunt in ontvangst en ook minister Cora van Nieuwenhuizen was erbij.

Op die bijeenkomst werd ook naar de toekomst gekeken. In het bijzonder naar de uitdagingen om slim, economisch verantwoord en duurzaam te kunnen blijven vliegen. Op Twitter plaatsten mensen overigens wel hun vraagtekens bij het duurzame karakter van de vliegactie met de Boeing en de F-16’s.