Bezoekersrecord Museum More

De net afgesloten tentoonstelling De broers Barraud heeft Museum More in Gorssel een bezoekersrecord bezorgd: 62.500 mensen bezochten de tentoonstelling over de vier Zwitserse schilders uit één gezin. Nog niet eerder kwamen er in het vier jaar oude museum zoveel belangstellenden af op een wisseltentoonstelling als op die van het werk van de tot dan toe in Nederland onbekende realisten François (de ster van het kwartet), Aimé, Aurèle en Charles.

More maakt zich intussen op voor een nieuwe wisselexpo, van werk van de Britse kunstenaar Euan Uglow (1932-2000), ook geen erg bekende naam in ons land. "Het is de eerste keer dat Uglow geëerd wordt met een retrospectief van dit formaat. En bovendien de eerste keer dat een overzicht te zien is buiten zijn vaderland", aldus artistiek directeur Ype Koopmans.

Uglows oeuvre kan zich gemakkelijk meten met het werk van beroemde landgenoten als Lucian Freud en Francis Bacon, vinden ze in More. Het museum gaat vanaf 26 mei een selectie tonen van zestig naakten, portretten, stillevens, landschappen plus twintig tekeningen van Uglow, die onder anderen David Bowie onder zijn fans mocht rekenen.

Het naaktschilderij dat hij in haar studententijd maakte van de latere Britse premiersvrouw Cherie Blair zal echter ook in Gorssel ontbreken. Dat is in privéhanden en wordt nooit getoond aan publiek.