Bezoekers niet welkom in Tweede Kamer vanwege coronavirus

Bezoekers zijn vanaf vrijdag voorlopig niet meer welkom in de Tweede Kamer. Het Kamerbestuur, het zogeheten presidium, hoopt dat de maatregel helpt om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

De Kamer ontvangt dagelijks honderden bezoekers, vooral jongeren. Vanaf vrijdag mogen alleen journalisten nog plaats nemen op de publieke tribune. Mensen die door de Kamer zijn uitgenodigd om wat te komen vertellen of om een debat bij te wonen, worden nog wel ontvangen. Mits zij niet uit Noord-Brabant of andere risicogebieden komen en hoesten of koortsig of verkouden zijn. Wie de Kamer bijvoorbeeld een petitie wil komen aanbieden, mag dat alleen als het presidium oordeelt dat het gevaar op besmetting meevalt.

Voorzitter Khadija Arib van het Kamerbestuur sprak van een zware beslissing, maar volgens het bestuur moet het Kamerwerk wel kunnen doorgaan, en dat kan in het geding komen als Kamerleden of medewerkers besmet raken en ziek worden.

De Kamer maakt al extra vaak schoon en heeft her en der in het gebouw desinfecterende middelen neergezet. Een aantal Brabantse Kamerleden en medewerkers blijft al een paar dagen thuis.