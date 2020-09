Bezoekers musea dragen braaf mondkapjes

In verschillende musea zijn inmiddels volop mondkapjes te zien. Bezoekers van het Rijksmuseum in Amsterdam lopen over het algemeen braaf met een mondkapje door de kunsttempel rond. Het museum maakte dinsdag bekend vanaf woensdag mondkapjes verplicht te stellen. De soep wordt echter niet meteen zo heet gegeten als hij is opgediend; er wordt pas volgende week gehandhaafd.

„Mensen kunnen het ook net niet gehoord hebben”, verklaart een woordvoerder. De meeste mensen hebben duidelijk zelf een kapje meegebracht, ziet hij. Het is niet zo dat de bezoekers massaal naar de museumwinkel snellen om er daar nog gauw een te kopen.

Aan de kassa en bij de beveiliging is niet of nauwelijks iets gemerkt van enige tegenstand. „Er wordt begripvol gereageerd”, meldt de zegsman.

Ook het Stedelijk in Amsterdam wil dat de bezoekers vanaf woensdag een mondkapje dragen en dat doen ze volgens een woordvoerder eigenlijk ook bijna allemaal. Het is niet nodig om nog uitleg te geven over de maatregel, iets waar het museum zich wel op had voorbereid. „Maar we merken al sinds de heropening, na de lockdown, dat belangstellenden goed voorbereid zijn op hun bezoek en op de hoogte van maatregelen. Ze kijken onder meer goed op onze website.”

Het Kunstmuseum in Den Haag stelt kapjes niet verplicht, maar vraagt er wel om. Meteen al woensdag gaven veel mensen er gehoor aan, aldus een woordvoerster van het voormalige Gemeentemuseum. Het percentage mensen met maskertjes is in dit museum plotseling aanzienlijk hoger dan in de afgelopen tijd. Het museum deel ook maskertjes uit. Het heeft ze toevallig gekregen van het Vadercentrum in de stad, een plek waar mannen dagelijks terecht kunnen om activiteiten te doen. Een van de activiteiten was maskers maken.