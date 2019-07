Bezoekers Maasvlaktestrand uitgedroogd

Op het strand van de Rotterdamse Maasvlakte zijn donderdagavond verscheidene mensen behandeld die onwel waren geworden door de hitte. Drie personen zijn naar het ziekenhuis vervoerd, negen strandgangers werden ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel, meldt de veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond.

Mensen hadden vooral uitdrogingsverschijnselen omdat ze te weinig hadden gedronken. „Wij denken toch dat ze verrast zijn”, aldus de zegsman. Op het Maasvlaktestrand zijn nauwelijks voorzieningen. Er zijn geen toiletten, geen watertappunten en er staat alleen een patatkraam. „Morgen wordt het weer een warme dag. Wie naar dit strand komt, moet zelf voldoende drinken meenemen want je kunt er niets kopen.”

De gehele dag al kwamen er meldingen van mensen die onwel waren geworden door de hitte, te weinig hadden gedronken of in zee in problemen kwamen. De reddingsbrigade moest hen uit het water halen. De strandwacht sprak van een extreem drukke dag en omdat het aantal meldingen aan het einde van de middag alleen maar toenam, werd kort na 18.00 uur besloten meer hulpverleners naar het strand te sturen.