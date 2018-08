Bezoekers Luchtvaartdagen vergapen zich aan historische vliegtuigen

Luchtvaartliefhebbers konden zich zaterdag bij het Nationaal Militair Museum in Soesterberg vergapen aan unieke historische vliegtuigen. Het museum toonde tijdens de Luchtvaartdagen twintig bijzondere toestellen uit de collectie.

Een van de pronkstukken was een McDonnell Douglas F-4 Phantom, die een belangrijke rol speelde in de Vietnamoorlog en de Koude Oorlog. Het toestel is al langere tijd in bezit van het museum, maar werd niet eerder tentoongesteld.

De Luchtvaartdagen werden voor het eerst georganiseerd.

