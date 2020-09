Bezoekers Kopenhagen in quarantaine, rest van Denemarken niet

Nederlanders die de Deense hoofdstad Kopenhagen hebben bezocht, moeten na terugkeer in Nederland in thuisquarantaine. Die maatregel geldt niet voor de rest van Denemarken. Er is geen verhoogd risico op toename van coronabesmettingen vanuit dit land voor Nederland, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Denemarken heeft besloten om vanaf zaterdag opnieuw reisbeperkingen in te stellen voor reizigers uit Nederland omdat het aantal besmettingen hier fors is toegenomen. Bij aankomst in Denemarken moeten reizigers uit Nederland aantonen een ‘geldige reden’ te hebben om het land binnen te komen. Dat kan een zakenreis zijn, een bezoek aan een partner of familielid of een doorreis naar een ander land.