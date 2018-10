Bezoekers café Breda onwel

In een café in de Vismarkstraat in Breda zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag 27 mensen onwel geworden. Volgens de politie is er mogelijk met traangas gespoten in het café.

De cafébezoekers kregen ademhalingsproblemen en werden op straat behandeld door ambulancepersoneel. Vier van hen moesten voor controle naar het ziekenhuis. Bij een huisartsenpost in de buurt meldden zich ook nog drie mensen.

Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De brandweer heeft het café gelucht en metingen verricht. Er is niemand aangehouden.