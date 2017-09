Bezoeker onderdeel van expo We Have a Dream

Bezoekers krijgen een actieve rol in de tentoonstelling ‘We Have a Dream. Gandhi, King, Mandela’ die vanaf zaterdag is te zien in De Nieuwe Kerk in Amsterdam. „Het is een soort meedoetentoonstelling, waarbij reflectie, inspiratie en verrijking hoog in het vaandel staan”, vertelt hoofd tentoonstellingen Marlies Kleiterp

De expositie over de drie wereldberoemde personen, Mahatma Gandhi, Martin Luther King en Nelson Mandela, past volgens haar goed in de kerk aan de Dam. „De Dam die van oudsher de plek is voor demonstraties, herdenkingen en vieringen.” Op een centraal plein in de kerk kunnen bezoekers even bij zichzelf te rade gaan of met elkaar in gesprek over vragen als ‘wie wil ik zijn’, ‘waar maak je je zorgen over’ en ‘wat is mijn droom’.

De titel ‘We Have a Dream’ is geïnspireerd op King’s beroemde toespraak ‘I Have a Dream’, die hij in 1963 hield ten overstaan van 250.000 mensen tijdens The March on Washington for Jobs and Freedom. De speech wordt op een groot scherm getoond.

Hoewel de expositie de hele kerk in beslag neemt, is er bewust voor gekozen slechts vijf persoonlijke objecten te tonen. Zo is een door King geschreven en uitgetypte toespraak uit september 1962 te zien, waarin hij onder meer ingaat op de afschaffing van de slavernij in Amerika. Van Mandela ligt er een uitgave van het verzamelde werk van William Shakespeare met persoonlijke aantekeningen. Het boek was naar binnen gesmokkeld door een medegevangene op Robbeneiland. Ook is het spinnewiel van Gandhi te zien, waarmee hij zijn kleding maakte in de strijd om India onafhankelijk te maken van het Verenigd Koninkrijk.

De Nieuwe Kerk organiseerde vorig jaar voor het eerst een biografische expositie, over Marilyn Monroe. De keus om Gandhi, King en Mandela samen te brengen, komt volgens Kleiterp omdat het „iconen zijn voor geweldloos verzet” en ze duidelijke overeenkomsten hebben. „Dit zijn wereldberoemde figuren die echt iets hebben bijgedragen. Ze verdienen het om gevierd te worden.”

De tentoonstelling is te zien tot en met 4 februari. Cynthia McLeod schreef het kinderboek ‘No kwik in ons bos’ bij de expositie en Bas Heijne het essay Wereldverbeteraars.