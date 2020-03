„Bezoek vluchteling niet, stuur vaker een appje”

Zeg alle activiteiten met vluchtelingen af en bezoek hen niet. Dat adviseert stichting Gave uitgerekend in de week waarin ze haar 25-jarig bestaan zou vieren. „We hopen en bidden dat het coronavirus de azc’s niet zal bereiken.”

Een trainingsdag en jubileumbijeenkomst „vol hoopvolle verhalen en inspirerende muziek.” Die stond voor deze zaterdag genoteerd op de kalender van stichting Gave. De organisatie maakt kerken en christenen bewust van „de Bijbelse roeping om vluchtelingen gastvrij te ontvangen.”

Nadat de jubileumbijeenkomst was geannuleerd, adviseerde Gave begin deze week dringend alle fysieke contacten met asielzoekers uit de weg te gaan. „We kwamen hiertoe vanuit het besef dat het risico op besmetting met het coronavirus in azc’s heel groot is”, motiveert directeur Jan Pieter Mostert het besluit. „Bewoners maken veelal gebruik van gemeenschappelijke eetruimtes en delen sanitair. Ook is de informatie over hygiënemaatregelen in azc’s minder breed verspreid dan elders.”

Mostert noemt het „bijzonder pijnlijk” dat Gave moest adviseren geen vluchtelingen te bezoeken. „Onze missie is nu urgenter dan ooit. We willen er graag zijn voor mensen die soms van alles berooid zijn en levensbedreigende situaties hebben meegemaakt. Daarbij komt nu de angst voor het coronavirus. Juist dan kunnen ze met diepe geestelijke vragen worstelen.”

Gave wijst vrijwilligers op alternatieve mogelijkheden voor contact: telefonisch, via WhatsApp of andere elektronische kanalen. „We merken dat vluchtelingen het op prijs stellen als ze juist nu wat vaker worden gebeld. Een aantal van onze medewerkers besteedt bijna al zijn tijd aan het op deze manier bieden van de geestelijke zorg die hard nodig is. We werken er hard aan om binnenkort meer te bieden, zoals online Bijbelstudies of iets voor kinderen.”

Gave biedt vluchteling 25 jaar gastvrij onthaal

Eritrese verjaardag

Marijke Gorter is vanuit de evangelisatiecommissie van de gereformeerde gemeente in Amersfoort betrokken bij asielzoekers en statushouders. Twee weken geleden bezocht ze nog een verjaardag van een Eritrese vrouw met we zie al jaren contact heeft. „De berichten over geen handen schudden kwamen toen net op, maar in de Eritrese cultuur is afstand bewaren heel moeilijk. Voor ik er erg in had, werd ik al door een aantal mensen omhelsd.”

Inmiddels bezoekt Gorter geen vluchtelingen meer. „In Elim, het inloophuis van onze kerk, hadden we elke maand een maaltijd voor vluchtelingen met aansluitend taalspelletjes. Het inloophuis is nu gesloten. Ook de avonden voor meiden uit het azc gaan voorlopig niet door.”

De reacties van vluchtelingen op de coronacrisis zijn divers, merkt Gorter. „Veel volwassenen reageren een beetje laconiek. In de appgroep van de meiden gaan alle berichten die in de status voorbijkomen over corona. Ik merk dat het ze erg beheerst. Hun schoolt valt weg en ze zitten vaak met veel mensen in een kleine ruimte in het azc of soms met een groot gezin in een huis. Dat is ingewikkeld.”

Gorter houdt telefonisch en via de app contact, maar niet veel meer dan anders. „Ik merk dat je nu ook in je eigen buurt, waar mensen onrustig zijn, kansen hebt om als christen te helpen en er voor je kwetsbare buren te zijn. Dat is ook belangrijk.” Speciaal voor de vluchtelingenmeiden is wel een initiatief ontstaan om hen ter bemoediging een kaartje te sturen. „Zo laten we hen nog eens extra weten dat we aan hen denken. Via zo’n kaart kun je hen ook meegeven dat de rust uiteindelijk alleen bij God te vinden is.”

Internationale diensten

In Kampen wordt elke zondagmiddag een internationale kerkdienst gehouden voor vluchtelingen. De afgelopen twee weken is deze niet doorgegaan, zegt Jan Kees van der Hart, lid van de stuurgroep. „In de weken daarvoor merkten we al dat het bezoekersaantal terugliep, vanwege angst voor het coronavirus, mede door verhalen die mensen erover hoorden uit de landen waar ze vandaan komen. Sommigen raakten erdoor in paniek.”

Vanaf komende zondag, als Dick van den Noort voorgaat, wordt de internationale dienst via een livestream aangeboden, inclusief vertalingen in onder meer het Arabisch en Farsi. „We nemen het ’s ochtends op en zetten de dienst ’s middags online. Ook overwegen we vanaf volgende week op Facebook regelmatig in diverse talen bemoedigingen te plaatsen.”